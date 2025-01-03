Число техники для расчистки пляжей от мазута увеличено в Анапе

Фото: телеграм-канал "Оперативный штаб – Краснодарский край"

Количество техники для расчистки пляжей Анапы от мазута после крушения танкеров в Керченском проливе было решено увеличить. Об этом сообщила пресс-служба оперштаба Краснодарского края по итогам координационного совещания под руководством первого вице-губернатора, главы оперштаба Игоря Галася.

В соответствии с его поручением, с пятницы, 3 января, только на береговой линии курорта начнет работать свыше 250 самосвалов и фронтальных погрузчиков. Помимо них, к очистке пляжей привлекли более 550 единиц техники и свыше 7 тысяч человек. В их числе в работах принимают участие представители муниципалитетов, сотрудники МЧС, казаки, а также волонтеры и добровольцы.

Вместе с тем Галась поручил обсудить с предприятиями Краснодарского края вопрос участия в очищении дополнительных самосвалов, погрузчиков и вахтовых автобусов повышенной проходимости. Их привлечение позволит оптимизировать процесс ликвидации последствий ЧП.

Побережье Краснодарского края оказалось загрязнено мазутом в результате крушения танкеров в Керченском проливе. Сначала стало известно о бедствии судна "Волгонефть 212", а позже появились сообщения о танкере "Волгонефть 239".

Всего в море попало около 2,4 тысяч тонн нефтепродуктов. Специалисты Морспасслужбы определили, что произошел разлив "тяжелого" топочного мазута марки М100, который не всплывает на поверхность, а уходит на дно или плавает в толще воды.