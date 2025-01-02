Два участка загрязнения нефтепродуктами выявлены в Крыму

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Два участка загрязнения нефтепродуктами обнаружены в Крыму, сообщает пресс-служба МЧС России в телеграм-канале.

Так, в районе городского пляжа в Керчи выявлено загрязнение на 1,8 километра, а в Ленинском районе около озера Тобечик – 2,1 километра, отметили в ведомстве. Специалисты уже очищают зону и вывозят загрязненный грунт. На месте работают около 150 человек и 48 единиц техники.

Кроме того, из-за шторма в Черном море на пляжах Анапы появились новые порции мазута. На уборку береговой линии вышли свыше двух тысяч человек и почти 300 единиц техники.

Побережье Краснодарского края оказалось загрязнено мазутом в результате крушения танкеров в Керченском проливе. Сначала стало известно о бедствии судна "Волгонефть 212", а позже появились сообщения о танкере "Волгонефть 239".

Губернатор региона Вениамин Кондратьев заявил, что выброшенные на побережье нефтепродукты уберут до 1 февраля. Максимальный срок по устранению последствий ЧП установлен до 1 марта.