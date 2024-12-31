Минтранс РФ не зафиксировал утечку мазута с затонувших танкеров в Керченском проливе

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Обследования затонувших фрагментов танкеров в Керченском проливе показали отсутствие утечки мазута. Об этом сообщает Минтранс РФ.

"Параллельно идет приготовление к началу пробной откачки нефтепродуктов с помощью установки, ранее доставленной в Новороссийск. Ее смонтировали, проверили работоспособность", – цитирует ведомство РИА Новости.

С момента аварии специалисты обследовали 586 квадратных километров и очистили 29,5 тысячи квадратных километра. За последние сутки новых загрязнений не обнаружено.

"Погода на море позволила продолжить работы под водой по оценке состояния корпусов затонувших фрагментов судов", – говорится в сообщении.

Побережье Краснодарского края оказалось загрязнено мазутом в результате крушения танкеров в Керченском проливе. Сначала стало известно о бедствии судна "Волгонефть 212", а позже появились сообщения о танкере "Волгонефть 239".

К устранению последствий катастрофы приступили утром 17 декабря. Краснодарский край планирует выделить из бюджета 1,2 миллиарда рублей на ликвидацию разлива мазута в Анапе.

Губернатор региона Вениамин Кондратьев заявил, что выброшенные на побережье нефтепродукты уберут до 1 февраля. При этом максимальный срок по устранению последствий ЧП установлен до 1 марта.

