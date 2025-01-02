Более 78 тысяч тонн песка с мазутом вывезено с Черноморского побережья Кубани

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Свыше 78 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта было собрано и вывезено с пляжей Черноморского побережья. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Он уточнил, что из этого количества около 43 тысяч тонн загрязненного песка было вывезено на площадку временного хранения в хуторе Воскресенском, которая работает круглосуточно. После этого грунт отправляется на утилизацию, которая происходит на специальных предприятиях.

Губернатор Краснодарского края также поблагодарил всех тех, кто в праздничные дни приводит в порядок побережье.

Побережье Краснодарского края оказалось загрязнено мазутом в результате крушения танкеров в Керченском проливе. Сначала стало известно о бедствии судна "Волгонефть 212", а позже появились сообщения о танкере "Волгонефть 239".

Всего в море попало около 2,4 тысяч тонн нефтепродуктов. Специалисты Морспасслужбы определили, что произошел разлив "тяжелого" топочного мазута марки М100, который не всплывает на поверхность, а уходит на дно или плавает в толще воды.

Губернатор региона Вениамин Кондратьев заявил, что выброшенные на побережье нефтепродукты уберут до 1 февраля. Максимальный срок по устранению последствий ЧП установлен до 1 марта.

