Мазутные пятна достигли Евпатории на западе Крыма

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Мазутные пятна зафиксировали вблизи Евпатории на западе Крыма. Об этом глава администрации города Александр Юрьев рассказал в телеграм-канале.

"Коммунальные службы к этому были готовы, сразу же приступили к сбору загрязненного грунта и ликвидации последствий выбросов. Лично объехал всю береговую линию, пляжи. Выбросы носят единичный характер", – говорится в его публикации.

Юрьев обратил внимание, что дальнейшая обстановка зависит от ветра и волнения моря. Всех пострадавших от загрязнений птиц отмоют и отправят на реабилитацию, пообещал глава администрации.

Побережье оказалось загрязнено мазутом в результате крушения танкеров в Керченском проливе. Сначала стало известно о бедствии судна "Волгонефть 212", а позже появились сообщения о танкере "Волгонефть 239".

В связи с разливом нефтепродуктов был введен режим ЧС федерального уровня. Также режим ЧС регионального уровня действует в Севастополе и Крыму.

В Черном море порядка 50–60 судов одновременно занимаются мониторингом зоны загрязнения. Помимо кораблей Морспасслужбы поиском нефтяных пятен занимаются гражданские суда, которые находятся вблизи зоны ЧС.

