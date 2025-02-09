Иностранное грузовое судно село на мель у берегов Сахалина

Фото: телеграм-канал "Лимаренко Brief"

Иностранное грузовое судно село на мель в Невельском районе Сахалина. Об этом сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко в своем телеграм-канале.

"Этой ночью в Невельском районе на мель село грузовое судно. Разлива топлива не зафиксировано, угрозы жизни и здоровью экипажа нет. Однако ситуация требует оперативного контроля и готовности к любым сценариям", – написал он.

Губернатор уточнил, что в районе введен режим повышенной готовности, создан оперативный штаб. Профильные службы мобилизованы и находятся на круглосуточном дежурстве.

Ранее пассажирский теплоход "К. А. Тимирязев" сел на мель в Ладожском озере. По предварительным данным, теплоход уклонился от курса в районе острова Коневец. При этом разлива нефтепродуктов и водотечности корпуса допущено не было.

До этого сухогруз под флагом Белиза Blue Shark сел на мель около Анапы. На борту судна находился 21 человек экипажа, среди них – граждане Сирии, Индии и Египта.

