Техногенный инцидент произошел на танкере в Усть-Луге

Фото: телеграм-канал "Александр ДроZденко"

Техногенный инцидент произошел на танкере "Коала" в порту Усть-Луга в Ленинградской области. При этом угрозы разлива нефтепродуктов не наблюдается, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Дрозденко.

Он уточнил, что инцидент был зафиксирован в момент запуска двигателя, что привело к повреждению машинного отделения. В данный момент танкер пришвартован у причала.

Ранее иностранное грузовое судно село на мель в Невельском районе Сахалина. Инцидент произошел в ночь на 9 февраля. Глава региона Валерий Лимаренко заявил, что ситуация требует оперативного контроля и готовности к любым сценариям. Профильные службы были мобилизованы и переведены на круглосуточное дежурство.

На этом фоне в Невельском районе Сахалина был объявлен режим ЧС муниципального характера. Вместе с тем МЧС организовало постоянный мониторинг береговой линии. На сегодняшний день следы разлива нефтепродуктов и загрязнения не зафиксированы.