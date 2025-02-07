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07 февраля, 04:35

Политика

В Польше хотят убрать российский танкер "Хатанга" из порта Гдыни

Фото: ТАСС/EPA/Andrzej Jackowski

Морское управление города Гдыня на Балтийском побережье Польши приказало администрации одноименного порта удалить российский танкер "Хатанга" из акватории и будет требовать от владельца судна возмещения стоимости стоянки в гавани. Об этом со ссылкой на польское министерство инфраструктуры пишет ТАСС.

"Согласно решению директора Морского управления в Гдыне, администрация Гдыньского порта обязана убрать российское судно "Хатанга", которое стоит в порту с 2017 года. Судно угрожает безопасности судоходства и выведено из эксплуатации. Администрация порта должна убрать судно немедленно, но не позднее трех месяцев с момента принятия решения. Кроме того, управление потребует от российского судовладельца возмещения убытков за весь период стоянки судна в порту", – указано в сообщении ведомства.

Танкер "Хатанга" был построен в Швеции в 1987 году и прибыл в Гдыню в 2017 году, где был задержан после того, как не прошел контроль в порту. Судно принадлежало Мурманскому морскому пароходству, которое было признано банкротом в 2020 году.

Ранее сообщалось, что Норвегия задержала судно Silver Dania с экипажем из России. Борт курсировал между Санкт-Петербургом и Мурманском и был задержан по запросу латвийской стороны по подозрению в повреждении кабеля в Балтийском море.

Судно принадлежит норвежской компании Silver Sea и ходит под флагом Норвегии, экипаж состоял из граждан России. Посольство РФ заявило, что держит ситуацию на контроле. Через некоторое время полиция Норвегии отпустила судно.

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