Посольство РФ выясняет обстоятельства задержания судна Silver Dania в Норвегии

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Посольство РФ в Норвегии выясняет обстоятельства задержания судна Silver Dania, на борту которого находится российский экипаж, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу диппредставительства.

Как отметили в консульстве, соответствующего сообщения от норвежских правоохранителей в ведомство еще не поступало, в связи с чем сотрудники сами подали официальный запрос в полицию округа Тромс.

Судно было задержано береговой охраной Норвегии 31 января. Лайнер был перехвачен по запросу латвийской стороны в связи с подозрениями в повреждении подводного оптоволоконного кабеля между Латвией и Швецией в Балтийском море.

Сообщение о его повреждении появилось 26 января. Причиной было указано возможное внешнее воздействие. На фоне произошедшего премьер Латвии Эвика Силиня созвала совещание ответственных служб и министерств. Военно-морские силы страны также направили патрульное судно на место предполагаемого повреждения.

Однако западные спецслужбы не нашли доказательств причастности России к ЧП. СМИ утверждали, что причиной были аварии, вызванные "неопытностью экипажей, работающих на борту плохо обслуживаемых судов".

На следующий день шведские правоохранители задержали судно Vezhen, которое подозревалось в преднамеренном повреждении подводного кабеля.