Express: британские военные готовы к задержанию судов из РФ из-за повреждения кабелей

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Военно-морские силы (ВМС) Великобритании готовы задерживать российские суда из-за подозрений в повреждении телекоммуникационных кабелей в Балтийском море, пишет Express со ссылкой на свои источники.

Собеседник издания подчеркнул, что ВМС Британии могут задержать любое судно, но для этого требуется политическое решение на самом высоком уровне.

"Это (решение. – Прим. ред.), вероятно, будет приниматься в каждом конкретном случае", – сказал источник издания.

При этом зарубежные спецслужбы не нашли доказательств того, что Россия действительно причастна к многочисленным случаям повреждения подводных кабелей на дне Балтики, сообщали западные СМИ.

Инциденты, по версии спецслужбы, происходили не из-за диверсий, а из-за морских аварий, вызванных неопытностью экипажей, работающих на борту плохо обслуживаемых судов.

