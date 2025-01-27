Швеция задержала судно, подозреваемое в повреждении кабеля в Балтийском море

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Шведские правоохранители задержали борт судна Vezhen, которое подозревается в преднамеренном повреждении подводного кабеля между Швецией и Латвией. Об этом пишет издание Expressen со ссылкой на пресс-секретаря полиции безопасности Габриэля Вернстедта.

Он утверждает, что данное судно покинуло российский порт в пятницу, 24 января. Корабль задержали в рамках проводящегося предварительного расследования.

Подводный оптоволоконный кабель между Латвией и Швецией был поврежден в воскресенье, 26 января, из-за возможного внешнего воздействия. На фоне произошедшего премьер Латвии Эвика Силиня созвала совещание ответственных служб и министерств.

Кроме того, военно-морские силы Латвии уже направили патрульное судно на место предполагаемого повреждения подводного кабеля. В данном районе были выявлены еще два корабля, которые находились за пределами территориальных вод и исключительной экономической зоны Латвии.

Ранее западные спецслужбы не нашли доказательств причастности РФ к повреждению подводных кабелей на дне Балтийского моря. По данным СМИ, причиной повреждения подводных кабелей оказались аварии, вызванные "неопытностью экипажей, работающих на борту плохо обслуживаемых судов".