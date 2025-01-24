Грушко: Россия не даст превратить Балтийское море во внутреннее озеро НАТО

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Россия не позволит сделать из Балтийского моря "внутреннее озеро" НАТО. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью телеканалу "Россия 24".

"Использование таких терминов, как контроль, – это еще одно свидетельство мечтаний в НАТО превратить Балтийское море во внутреннее озеро, как они хлестко любят говорить на публике", – указал он, подчеркнув, что Россия не допустит этого.

Именно поэтому Грушко указал на возможность применения конкретных мер, степень серьезности которых будет определяться уровнем активности Североатлантического альянса в Балтийском море или отдельных стран объединения в акватории.

При этом он усомнился, что 10 кораблей, выдвинутых НАТО в Балтийском море в рамках операции "Балтийский часовой", смогут что-то контролировать. Однако замглавы МИД РФ призвал внимательно мониторить риторику недоброжелательных к России государств.

"Мы хотим, чтобы Балтийское море было морем сотрудничества, морем взаимодействия, морем, через которое осуществляется торговля, пролегают веками торговые пути", – заключил Грушко.

Ранее НАТО запустила операцию по патрулированию Балтийского моря для защиты подводной инфраструктуры. В миссии будут участвовать фрегаты, морские патрульные самолеты и беспилотники, пояснил генсек Альянса Марк Рютте.

В свою очередь, польский премьер Дональд Туск указал, что страны НАТО хотят контролировать корабли в нейтральных водах Балтики. С его слов, все участники саммита стран Североатлантического альянса Балтийского региона и Рютте согласились, что необходима защита не только в территориальных водах, но и за их пределами.

