Премьер Польши заявил о желании НАТО контролировать суда в нейтральных водах Балтики

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Страны Североатлантического альянса хотят дать себе право контролировать суда в нейтральных водах Балтики. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после завершения саммита стран НАТО Балтийского региона.

Политик уточнил, что если что-то случится в польских территориальных водах, то Польша не будет колебаться в вопросе о задержании такого корабля.

"Но мы вместе будем работать над такими юридическими возможностями, которые позволят контролировать суда, находящиеся вне территориальных вод, и это сейчас является самой большой проблемой", – цитирует Туска РИА Новости.

Польский премьер утверждает, что все участники встречи и генсек НАТО Марк Рютте согласились с тем, что нужна защита не только в территориальных водах, но и за их пределами.

В свою очередь, член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в эфире радио КП сказал, что Североатлантический альянс постоянно пытается создать напряжение в районе Калининградской области.

"С какой целью проверяют нашу боеготовность, я не знаю. У нас "Искандеры" и "Кинжалы" наготове. Нас в Калининградской области пытаются охватить мягкой удавкой", – указал депутат.

Ранее стало известно, что НАТО запускает операцию по патрулированию Балтийского моря для защиты подводной инфраструктуры своих стран. Для этих целей будут задействованы фрегаты, морские патрульные самолеты и дроны, рассказывал Рютте. Он также отметил важность привлечения необходимых военных инструментов "в нужном месте и в нужное время, чтобы сдержать вредоносные действия".