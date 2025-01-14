Лавров: Трамп признался, что НАТО врала при подписании документов по безопасности

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Избранный президент США Дональд Трамп впервые признался, что НАТО врала при подписании многочисленных документов по безопасности. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году, сообщает ТАСС.

Министр пояснил, что ни одна страна или организация в пространстве ОБСЕ не претендует на доминирование. Ни одно государство, отметил Лавров, не будет укреплять свою безопасность за счет безопасности других.

"Вот НАТО занималась ровно тем, что обещала не делать. Трамп об этом сказал. Это впервые из уст не только американского руководителя, но и из уст любого западного руководителя прозвучали честные признания, что натовцы врали, когда подписывали многочисленные документы и с моей страной, и в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе", – указал глава российского МИД.

Лавров указал, что Североатлантический альянс двигался вплотную к границам РФ. По его словам, это нарушало договоренности о том, на каких условиях Восточная Германия стала частью Федеративной Республики.

Ранее глава МИД РФ сказал, что Трамп получает тяжелое наследие, о чем также свидетельствует ситуация с лесными пожарами в Калифорнии. Однако Россия ожидает от новой администрации США формулирования ее подходов к мировым проблемам, уточнил Лавров и добавил, что у будущего президента Штатов есть огромная ответственность за положение дел в собственной стране.