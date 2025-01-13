Генсек НАТО Рютте: европейцы будут учить русский, если не выделят больше денег на оборону

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Странам Евросоюза придется учить русский язык через 4–5 лет, если они не выделят больше денег на оборону, чем нынешние 2% ВВП. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте во время выступления в Европарламенте в Брюсселе, передает ТАСС.

"Если мы этого не сделаем, через 4–5 лет нам придется идти на курсы русского языка или ехать в Новую Зеландию", – сказал он.

Ранее СМИ писали, что в Евросоюзе могут столкнуться с кризисом в области безопасности в текущем году, что якобы связано с угрозой со стороны России и безразличием избранного президента США Дональда Трампа по отношению к европейским странам. Как утверждали журналисты, Европе не хватает людей и техники. Также Североатлантический альянс испытывает дефицит средств ПВО, логистики, боеприпасов и аппаратуры засекреченной связи.

При этом бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что за последние два года объем оборонных расходов Европы составил 140 миллиардов долларов. Он также отмечал важность Альяса для Вашингтона в области обороны.