Генсек НАТО Рютте объявил о патрулировании Балтийского моря

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НАТО запускает операцию по патрулированию Балтийского моря для защиты подводной инфраструктуры своих стран. Об этом заявил генсек организации Марк Рютте на пресс-конференции в Хельсинки, которую транслировала пресс-служба Альянса.

"НАТО запускает "Балтийский караул", – сказал он и отметил, что для новой миссии будут задействованы фрегаты и морские патрульные самолеты.

На вопрос о том, сколько именно кораблей и самолетов будут участвовать в операции, Рютте ответил, что не будет "вдаваться в детали". Цифра, по его словам, может отличаться в разные недели.

Генсек НАТО также отметил важность привлечения необходимых военных инструментов "в нужном месте и в нужное время, чтобы сдержать вредоносные действия". Он добавил, что в патрулировании также будут участвовать дроны.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что подозрительные суда на Балтике должны находиться под контролем. Он считает важным следить за тем, не приближается ли подозрительный борт к объектам критической инфраструктуры. В подобных случаях Науседа предложил сопровождать такие корабли.