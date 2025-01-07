Президент Литвы призвал следить за подозрительными судами на Балтике

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Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что подозрительные суда на Балтике должны находиться под контролем и сопровождаться в случае приближения к объектам критической инфраструктуры. Об этом он рассказал в вечернем эфире телеканала TV3.

"Заранее зная, что то или иное судно определенной компании ходит по Балтийскому морю из одного в другой порт, необходимо выделить технические средства для слежения за его перемещениями", – сказал он.

Науседа подчеркнул, что особенно важно следить за тем, не приближается ли подозрительный борт к объектам критической инфраструктуры, и предложил в подобных случаях сопровождать такие судна.

Ранее сообщалось, что Германия и Финляндия содействуют расследованию повреждения кабеля связи, который проходит между двумя странами по дну Балтийского моря. О том, что телекоммуникационный кабель C-Lion длиной 1 173 километра оборвался, стало известно 18 ноября.

Он является единственным финским подводным кабелем, идущим напрямую в Центральную Европу вдоль газопроводов "Северный поток". Такой маршрут выбрали для облегчения монтажных работ.

Мероприятия по устранению неисправности уже начались. Оба государства также приступили к тщательному расследованию ситуации, выразив обеспокоенность в связи с инцидентом.