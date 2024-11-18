Германия и Финляндия расследуют повреждение подводного кабеля связи в Балтике

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Германия и Финляндия приступили к тщательному расследованию ситуации, связанной с повреждением подводного кабеля связи, который проходит между двумя странами по дну Балтийского моря. Это следует из совместного заявления, размещенного на сайте МИД ФРГ.

Страны выразили обеспокоенность в связи с этим инцидентом.

"Тот факт, что подобный инцидент вызывает подозрения в преднамеренном повреждении, говорит о нестабильности нашего времени. Защита нашей общей критически важной инфраструктуры имеет жизненно важное значение для нашей безопасности и устойчивости наших обществ", – сказано в заявлении.

О том, что телекоммуникационный кабель C-Lion длиной 1 173 километра оборвался, стало известно 18 ноября. Он является единственным финским подводным кабелем, идущим напрямую в Центральную Европу вдоль газопроводов "Северный поток". Такой маршрут выбрали для облегчения монтажных работ.

Ранее пресс-служба финского государственного оператора телекоммуникационной инфраструктуры Cinia заявила о неисправности C-Lion1. Как рассказал гендиректор Cinia Ари-Юсси Кнаапила, мероприятия по устранению неисправности уже начались, ремонтное судно готово к отправке. Точное время ремонта пока неизвестно, но, как правило, для морских кабелей оно составляет от 5 до 15 дней.