В Литве зафиксировали повреждение второго подводного кабеля связи

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Подводный кабель связи литовского оператора Telia был оборван. С таким заявлением выступил глава техотдела компании Андрюс Шемешкявичус, его слова приводит РБК.

Обрыв кабеля между Литвой и Швецией произошел утром 17 ноября. По словам Шемешкявичуса, кабель был довольно старым, и с ним зачастую происходили неисправности. Тем не менее случаев диверсий зафиксировано не было.

Специалист отметил, что данный кабель пересекается на площади 10 "квадратов" с другим поврежденным европейским кабелем связи – между Финляндией и Германией. В связи с этим случайный сброс якоря не мог стать причиной повреждения, это могло быть "что-то более серьезное", считает Шемешкявичус.

Из-за обрыва пропускная способность интернета Telia в Литве сократилась на треть. Позже связь восстановили в обход неисправности, некоторых клиентов также могли перевести на резервные линии.

Об обрыве телекоммуникационного кабеля C-Lion между Финляндией и Германией длиной 1 173 километра стало известно 18 ноября. Он является единственным финским подводным кабелем, идущим напрямую в Центральную Европу вдоль газопроводов "Северный поток". Такой маршрут выбрали для облегчения монтажных работ.

Мероприятия по устранению неисправности уже начались. Оба государства также приступили к тщательному расследованию ситуации, выразив обеспокоенность в связи с инцидентом.