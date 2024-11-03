PowerOutage: торнадо и штормы оставили более 50 тысяч жителей Оклахомы без электричества

Фото: телеграм-канал "Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы."

Более 50 тысяч жителей американского штата Оклахома остались без электричества из-за штормов и торнадо, сообщает портал PowerOutage.

В ночь на воскресенье, 3 ноября, Национальная метеорологическая служба предупредила о приближении мощного грозового фронта с торнадо, который обрушился на территорию штата Оклахома и Техас утром в воскресенье.

Ранее штормовой ветер оставил вечером 1 ноября без электричества около 11 тысяч клиентов энергетической компании Elektrilevi. Около 3 тысяч человек остались без света в Пярнуском уезде. На острове Сааремаа пострадали 1,6 тысячи потребителей, на острове Хийумаа – свыше 1,2 тысячи.

Компания предупредила, что шторм может продолжиться 2 и 3 ноября, ожидаются перебои с подачей электричества, прежде всего, на западном побережье.