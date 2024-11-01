Число жертв наводнений в испанской Валенсии выросло до 202 человек

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Число погибших в автономном сообществе Валенсии в Испании из-за сильных ливней и наводнений достигло 202 человек, следует из сообщения чрезвычайного координационного центра региона в соцсети X.

Правоохранители продолжают процесс идентификации жертв, уточнили там.

Ранее местные власти направили в Валенсию еще 500 сотрудников Военного подразделения по чрезвычайным ситуациям (UME), а до этого в регион было отправлено 1 200 военных для борьбы с катастрофой.

Кроме того, там же стартовало восстановление электроснабжения. С 30 ноября электричество вернулось в более 100 тысяч домов. Таким образом, без электроснабжения пока остаются только 40 тысяч домов.

Ливни на востоке Испании начались 29 октября и привели к наводнениям. В связи с этим государственное метеорологическое агентство объявило красный уровень угрозы. Непогода стала причиной нарушения железнодорожного сообщения и отмены авиарейсов.

Власти страны объявили траур с 31 октября по 2 ноября по жертвам ливней и наводнений. В настоящее время российские дипломатические ведомства не располагают сведениями, есть ли среди пострадавших россияне.