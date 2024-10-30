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30 октября, 22:37

Происшествия

Число погибших в Валенсии в результате ливней возросло до 92 человек

Фото: ТАСС/Alberto Saiz/AP

Число погибших в испанской Валенсии в результате ливней возросло до 92 человек, пишет РИА Новости со ссылкой на местных властей.

В настоящее время российские дипломатические ведомства не располагают сведениями, есть ли среди пострадавших россияне.

Непогода, обрушившаяся на Испанию, привела к многочисленным инцидентам. Серьезный урон нанесен дорожной инфраструктуре на востоке Испании, нарушено железнодорожное сообщение и отменены авиарейсы. Объявлен трехдневный официальный траур.

По данным метеорологов, за последние сутки на регион выпало 445 миллиметров осадков – это 445 литров воды на квадратный метр.

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