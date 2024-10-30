Власти Испании сообщили, что 51 человек погиб в результате сильных ливней и наводнений

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Минимум 51 человек погиб в испанском автономном сообществе Валенсия из-за сильных ливней и наводнений. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональные власти.

"Мы начинаем идентификацию жертв", – сказано в официальном коммюнике Единого оперативно-координационного центра (Cecopi).

До этого газета ABC со ссылкой на полицейские источники сообщала, что по меньшей мере 50 человек погибли. Говорилось, что в провинции Альбасете ищут еще шесть пропавших без вести.

Непогода, обрушившаяся на Испанию, привела к многочисленным инцидентам. Было нарушено железнодорожное сообщение и отменены авиарейсы. В пострадавших районах идут спасательные работы. К ним подключились военные.

Ранее восемь человек, в числе которых оказались шесть школьников, погибли в результате удара молнии в центральном штате Индии Чхаттисгарх. Еще один школьник получил серьезные травмы.

Ученики старших классов возвращались из школы после экзаменов. В дороге они попали под сильный дождь и решили переждать непогоду под деревом. В результате удара молнии из жизни ушли шесть подростков и двое взрослых.

Власти индийского штата уже объявили о выплате компенсации родственникам погибших. Размер средств, которые будут им направлены, составляет 400 тысяч индийских рупий, что соответствует примерно 4,8 тысячи долларов США.

