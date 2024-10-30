Число жертв наводнений в испанской Валенсии увеличилось до 62 человек

Фото: ТАСС/EPA/BIEL ALINO

Не менее 62 человек, по предварительным данным, погибли в испанском автономном сообществе Валенсии из-за сильных ливней и наводнений, сообщает служба экстренной помощи региона в соцсети X.

Подчеркивается, что это оценка, проведенная различными службами безопасности и чрезвычайными службами. Процесс идентификации жертв продолжается.

До этого говорилось о 51 погибшем. Кроме того, сообщалось, что в провинции Альбасете ищут еще шесть пропавших без вести.

Непогода, обрушившаяся на Испанию, привела к многочисленным инцидентам. Было нарушено железнодорожное сообщение и отменены авиарейсы. В пострадавших районах идут спасательные работы. К ним подключились военные.

