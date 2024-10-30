Видео спасения женщины с собакой из затопленного дома в Испании попало в Сеть

Видео: телеграм-канал SHOT

Женщину и ее собаку спасли из затопленного дома в Испании, регионы которой оказались в эпицентре сильнейших ливней. Видео появилось в соцсетях, оно было снято в пострадавшей Валенсии.

На кадрах видно, как женщина обнимает своего питомца, пока ее поднимают на вертолете спасатели. Как рассказали очевидцы, у женщины в доме также находились кошки.

Кроме того, на кадрах можно увидеть, как поток воды сносит машины и людей.

Проливные дожди на востоке Испании начались 29 октября и привели к наводнениям. В связи с этим государственное метеорологическое агентство объявило красный уровень угрозы. По данным метеорологов, за сутки на регион выпало 445 миллиметров осадков – это 445 литров воды на квадратный метр.

Кроме того, непогода стала причиной нарушения железнодорожного сообщения и отмены авиарейсов. В пострадавших районах в настоящее время ведутся спасательные работы, к которым подключились и военные.

По последним данным СМИ, количество погибших в Валенсии уже выросло до 70 человек, а в автономном сообществе Кастилия-Ла-Манче – до двух. Также в муниципалитете Летур продолжаются поиски по меньшей мере шести пропавших без вести людей.

Правительство страны объявило траур с 31 октября по 2 ноября по жертвам ливней и наводнений. Министр территориальной политики Анхель Виктор Торрес выразил сожаление, что не может предоставить официальные данные о точном количестве пропавших без вести. Он заверил, что Мадрид будет сотрудничать с региональными правительствами для оказания скорейшей помощи пострадавшим.

По его словам, материальный ущерб оказался значительным, но самым страшным для Испании стала гибель людей.