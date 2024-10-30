Новости мира: восток Испании ушел под воду после проливных дождей

Проливные дожди на востоке Испании привели к сильнейшим наводнениям. Государственное метеорологическое агентство объявило красный уровень угрозы. В результате стихийного бедствия несколько человек пропали без вести. Местные жители делятся в Сети кадрами, на которых потоки воды смывают припаркованные автомобили. По данным метеорологов, за последние сутки на регион выпало 445 миллиметров осадков – это 445 литров воды на квадратный метр.

Тем временем десятиэтажный отель обрушился в Аргентине. В результате несчастного случая как минимум 1 человек погиб, еще 15 могут находиться под завалами. Спасателям удалось вытащить из-под обломков женщину. Официальная причина инцидента неизвестна. Предположительно, все произошло из-за проведения несогласованных строительных работ, которые повредили конструкцию здания. Четверо рабочих задержаны.

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