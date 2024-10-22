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Новости

22 октября, 23:45

В мире

Новости мира: два человека утонули в Баку в результате затопления тоннеля

Новости мира: два человека утонули в Баку в результате затопления тоннеля

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Два человека погибли в Баку в результате подтопления дорожного тоннеля из-за ливня. Многие автомобили оказались под водой. За последние два дня в столице Азербайджана выпало в три раза больше месячной нормы осадков. Одной из причин произошедшего стала устаревшая инфраструктура.

Аэропорт Данидин в Новой Зеландии запретил пассажирам и провожающим обниматься дольше трех минут. Гендиректор воздушной гавани объяснил нововведения исследованием, где говорится, что 20-секундного объятия достаточно, чтобы получить выброс "гормона любви". Некоторые назвали такую политику "бесчеловечной".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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