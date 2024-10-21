Депутат Милонов заявил, что россиянки слишком требовательны для китайских мужчин

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

У россиянок не получится построить отношения с китайцами, так как они слишком требовательны к мужчинам. Таким мнением об идеи ученого из КНР "импортировать невест" из России, Камбоджи и других стран поделился зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов, передает "Газета.ру".

Милонов назвал инициативу "не совсем корректной", отметив, что у китайского ученого сложилось стереотипное представление о женщинах из России. По его мнению, очень маленькое количество россиянок хотело бы построить семью с иностранцем.

"Я помню, мой родственник из Кипра хотел найти себе невесту в России. У него был и дом, и машина, но он уехал ни с чем", – поделился Милонов.

Он отметил, что для женщин важно думать и говорить со своим партнером на одном языке.

"Китайская цивилизация другая совсем, подход другой. Там вот этих букетов не будет никогда в жизни – один искусственный цветочек", – заключил депутат.

Ранее доцент Школы экономики Сямэньского университета Дин Чанфа предложил мужчинам из КНР искать себе жен в России, Камбодже, Вьетнаме и Пакистане. По его словам, в сельской местности Китая проживают около 34,9 миллиона "лишних мужчин", которые могут столкнуться с давлением, связанным с предоставлением жилья, автомобилей и выкупа за невесту. По мнению ученого, решить эту проблему помогут браки с иностранками.