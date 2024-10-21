SCMP: граждане Китая смогут искать себе жен в России из-за проблемы демографии

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Китайские мужчины смогут искать себе жен в России, Камбодже, Вьетнаме и Пакистане из-за серьезных демографических проблем в КНР. С таким предложением выступил доцент Школы экономики Сямэньского университета Дин Чанфа, пишет "Газета.ру" со ссылкой на издание South China Morning Post (SCMP).

Из статьи следует, что Китай столкнулся с проблемой гендерного дисбаланса и старения населения вследствие внедренной в конце 1970-х годов политики "одна семья – один ребенок". В рамках этого закона городские семьи могли завести только одного ребенка, а деревенские – двух, если первой рождалась девочка. В результате, по данным переписи населения 2020 года, в Китае численность мужчин на 34,9 миллиона человек превышала численность женщин.

Чанфа же указал, что в сельской местности КНР проживают около 34,9 миллиона "лишних мужчин", которые могут столкнуться с давлением, связанным с предоставлением жилья, автомобилей и выкупа за невесту на общую сумму от 500 000 до 600 000 юаней (примерно от 6,7 до 8,07 миллиона рублей). Ученый считает, что решить эту проблему помогут браки с иностранками.

В начале октября в СМИ появилась информация, что китайские чиновники стали навещать своих жителей, чтобы узнать о планах по зачатию детей на фоне сокращения численности населения. Также в городах КНР сделали бесплатными добрачные медицинские осмотры, на которых семейным парам диагностируют степень склонности к наследственным заболеваниям. При этом во время обследования женщинам рекомендуют рожать детей до 35 лет.

Однако из-за вышеупомянутого закона "одна семья – один ребенок" жители Китая сами уже не стремятся рожать детей, уверены журналисты. По данным исследований, те, кто появился на свет после 90-х годов XX века, предпочитают не иметь детей. Сейчас суммарный коэффициент рождаемости в КНР один из самых низких в мире. В прошлом году он достигал 1,0 (у США – 1,62).