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Китай занял первое место в мире по числу научных технологических публикаций, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росконгресса.

Помимо этого, Китай стал лидером по количеству действующих внутренних патентов на изобретения и по числу международных заявок, поданных в рамках Договора о патентной кооперации.

На долю Китая приходится 48% самых цитируемых в мире исследований, посвященных передовым авиационным двигателям, включая гиперзвуковые. Он опережает 27 стран Евросоюза по совокупному объему финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок.

Эксперты отмечают, что Китай укрепляет свои позиции в подготовке и привлечении высококвалифицированных специалистов в области искусственного интеллекта, сокращая разрыв с США.

Ранее китайские ученые изучили состав грунта с обратной стороны Луны. Китайский зонд "Чанъэ-6" доставил на Землю почти два килограмма образцов в июне. В научной статье исследователи описали физические, минералогические и геохимические характеристики полученных образцов. Они обладают относительно низкой плотностью, рыхлой и пористой структурой.