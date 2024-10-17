Представители МИД России и КНР обсудили в Пекине вопросы глобального управления

Фото: 123RF/moovstock

Главы департаментов внешнеполитического планирования МИД КНР и России обсудили в Пекине вопросы глобального управления, передает ТАСС со ссылкой на министерство иностранных дел Китая.

Российскую сторону на консультациях представил директор департамента внешнеполитического планирования МИД Алексей Дробинин. Он также обсудил со своим китайским коллегой Мао Дэюем, возглавляющим в МИД Китая департамент стратегического планирования, "злободневные международные и региональные проблемы", а также вопросы, представляющие взаимный интерес.

Ранее в Китае заявили о готовности Пекина расширять военные связи с Москвой. Такое заявление сделал председатель Центрального военного совета КНР Чжан Юся на встрече с главой Минобороны РФ Андреем Белоусовым.

Как, в свою очередь, отметил Белоусов, военные ведомства РФ и Китая солидарны в своих оценках процессов, происходящих в мире. Он также добавил, что благодаря усилиям председателя КНР Си Цзиньпина и Владимира Путина у России и Китая выстроилось стратегическое партнерство.