В Китае заявили о готовности Пекина расширять военные связи с Москвой

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Китай выражает готовность углублять и расширять военные связи с Россией и поддерживать тесные обмены между двумя государствами на высоком уровне. Такое заявление сделал председатель Центрального военного совета КНР Чжан Юся на встрече с главой Минобороны РФ Андреем Белоусовым в Пекине.

"Используя 75-ю годовщину установления дипломатических отношений между двумя странами в качестве новой отправной точки, мы готовы вместе с Россией постоянно укреплять и развивать китайско-российские отношения", – приводит его слова ТАСС.

Чжан Юся также отметил, что в КНР уделяется особое внимание официальному визиту министра обороны России.

Белоусов, в свою очередь, заявил, что военные ведомства РФ и Китая солидарны в своих оценках процессов, происходящих в мире, и у них есть общее понимание того, что необходимо делать в складывающейся ситуации. Он также отметил, что благодаря усилиям председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина у России и Китая выстроилось стратегическое партнерство.

Ранее Россия и Китай провели первое совместное патрулирование кораблями береговых охран стран в северной части Тихого океана. Мероприятия проходили с 20 сентября по 10 октября. От РФ в патруль входили сторожевые корабли Петропавловск-Камчатский и Анадырь, а от КНР – суда береговой охраны Мэйшань и Сюшань.