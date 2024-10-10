Рябков опроверг слова Трампа о сделке России, США и КНР по денуклеаризации

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Слова экс-президента Америки и кандидата на соответствующий пост от республиканцев Дональда Трампа о том, что Россия, Китай и США были близки к заключению сделки о полной денуклеаризации, не соответствуют действительности, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Хорошо известно, что попытки администрации Трампа посадить за один переговорный стол вместе с нами китайскую делегацию, китайских представителей, успехом не увенчались", – цитирует его РИА Новости.

Кроме того, он указал на отсутствие основы для переговоров с США по стратегической стабильности ввиду враждебной линии, нацеленной на нанесение РФ стратегического поражения, которой придерживаются США и их союзники в Европе.

"До тех пор, пока не произойдут изменения этой линии, никаких переговоров по стратегической стабильности, по продлению договора о СНВ, не может быть", – сказал Рябков.

Он также подчеркнул, что президентские выборы в США не изменят данное положение.

Ранее Рябков предупредил о зеркальном ответе Москвы на возобновление ядерных испытаний Штатов. Дипломат также объяснил отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний прошлой осенью тем, что у России "кончилось терпение".

В свою очередь, в посольстве Америки в РФ заявили, что не собираются вести двусторонние переговоры с Москвой по украинскому конфликту без участия Киева. Однако в дипмиссии отметили значимость сохранения дипломатического контакта.