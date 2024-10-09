Белый дом признал, что данные о звонках Трампа Путину являются предположением

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Информация о звонках бывшего президента США Дональда Трампа Владимиру Путину является предположением. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Это предположение, но если это правда, я знаю, что у всех вас будут вопросы к нам по поводу проблем, связанных с национальной безопасностью, о наших мыслях по этому поводу", – цитирует ее ТАСС.

По словам пресс-секретаря Белого дома, это вызывает обеспокоенность, поскольку речь касается национальной безопасности.

Утверждения о разговорах Трампа с Путиным появились в новой книге ветерана американской журналистики, члена редколлегии газеты The Washington Post Боба Вудворда. По его версии, Трамп и Путин могли общаться до семи раз по истечении полномочий американского президента.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг эту информацию, заявив, что это не так.

Американское разведсообщество считает, что Россия предпочитает кандидатуру Трампа на предстоящих президентских выборах в Штатах. Действующий вице-президент США и кандидат от демократов Камала Харрис, в свою очередь, более предпочтительна Ирану, полагает разведка. Там также добавили, что Китай не стремится повлиять на американские выборы.

В Кремле при этом не раз заявляли, что грядущие в США выборы президента не являются приоритетными для России, поскольку российская сторона занимается лишь собственными проблемами.

