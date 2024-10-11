РФ и КНР провели совместное патрулирование кораблями в Тихом океане

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Россия и Китай провели первое совместное патрулирование кораблями береговых охран стран в северной части Тихого океана, пишет РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ РФ.

Мероприятия проходили с 20 сентября по 10 октября. От РФ в патруль входили сторожевые корабли Петропавловск-Камчатский и Анадырь, а от КНР – суда береговой охраны Мэйшань и Сюшань.

Так, морская группа пересекла Японское море и вошла в пределы северной части океана, где действует Конвенция о сохранении и управлении рыбными ресурсами. Затем морские силы вышли в Чукотское море и провели там тренировки по спасению на воде, выявлению и пресечению угроз безопасности.

Ранее пресс-служба Минобороны Китая ответила, что совместные патрулирования ВМФ РФ и Китая не нацелены против третьих сторон и не связаны с текущей мировой обстановкой. Ранее аналогичные мероприятия проходили в водах западной и северной частей океана.

