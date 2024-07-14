Минобороны Китая: совместные патрулирования не направлены против третьих сторон

Фото: 123RF/alekstaurus

Совместные патрулирования Военно-морского флота России и Китая не нацелены против третьих сторон и не связаны с текущей мировой обстановкой. Об этом заявила пресс-служба Минобороны Китая.

В ведомстве уточнили, что четвертое патрулирование провели в водах западной и северной части Тихого океана. При этом маневры осуществляются в соответствии с планом и договоренностями между РФ и КНР, сказано в заявлении.

Недавно стало известно, что народно-освободительная армия Китая за последнее десятилетие провела наибольшее количество совместных военных учений с Вооруженными силами России. Согласно данным СМИ, с 2012 года, когда Си Цзиньпин стал генеральным секретарем ЦК Компартии Китая, армия КНР приняла участие в 45 военных учениях, из которых 20 были были двусторонними российско-китайскими учениями. На втором месте по совместным учениям с китайскими силами находится Пакистан.

При этом пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер указывал, что совместное патрулирование акватории Тихого океана кораблями российского ВМФ и ВМС Китая не несет в себе угрозу для США. Он сообщил, что Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки и Северное командование ВС США отслеживали присутствие кораблей.

