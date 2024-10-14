Армия Китая начала учения вокруг Тайваня

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Народно-освободительная армия Китая (НОАК) приступила к учениям "Совместный меч – 2024В" вокруг Тайваня. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя Восточной зоны боевого командования НОАК старшего полковника Ли Си.

В учениях будут задействованы сухопутные войска, военно-морской флот, военно-воздушные силы, ракетные и другие войска КНР. Данные учения включают в себя блокаду ключевых портов и территорий, отметил Ли Си.

Тайваньский вопрос является самым важным в отношениях Китая и Штатов, отмечал китайский посол в США Се Фэн. Дипломат призвал Вашингтон не вмешиваться в политический курс Пекина.

В июле Китай приостановил консультации с США по контролю над вооружениями и нераспространению. Поводом послужила продажа Вашингтоном оружия Тайваню.