Китай призвал США перестать очернять Пекин в связи с украинским кризисом

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Соединенные Штаты должны перестать очернять Китай в связи с украинским кризисом, а также прекратить вводить санкции и разжигать блоковую конфронтацию. Об этом заявил глава МИД Китая Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях Генассамблеи ООН.

Китайский дипломат подчеркнул, что позиция Пекину по украинскому вопросу открытая: КНР всегда настаивала на содействии миру и переговорам, а также прилагала собственные усилия для продвижения политического урегулирования.

Китайская сторона также решительно выступает против давления Вашингтона в торгово-экономической и научно-технической отрасли КНР. По словам Ван И, национальную безопасность нельзя политизировать.

"Китай никогда не примет указаний учителей по правам человека, и тем более выступает против вмешательства в свои внутренние дела под предлогом прав человека", – цитирует дипломата РИА Новости.

Белый дом не может постоянно относиться к Пекину двулично, подчеркнул Ван И. С одной стороны Штаты подавляют Китай, с другой – ведут с КНР диалог и сотрудничество.

Улучшение отношений между двумя странами отвечает интересам народов обоих государств и соответствует ожиданиям международного сообщества, добавил он.

Глава МИД КНР также в очередной раз призвал США прекратить вооружать Тайвань и выступить против его независимости.

"Если США действительно надеются на мир и стабильность в районе Тайваньского пролива, они должны строго соблюдать принцип одного Китая, выполнять три совместных коммюнике, прекратить вооружать Тайвань, должны открыто выступать против независимости Тайваня и поддержать мирное воссоединение Китая", – отметил дипломат.

Ранее Ван И заявил, что Китай готов оказать Украине гуманитарную помощь в соответствии с его нуждами. Он выразил надежду на то, что Киев продолжит принимать меры для безопасности китайцев и учреждений страны на территории Украины.

Вместе с тем глава китайского внешнеполитического ведомства проигнорировал выступление украинского президента Владимира Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН. Вместо этого он предпочел провести личную встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.