28 сентября, 03:56Политика
Блинкен заявил об обеспокоенности США из-за взаимодействия РФ и Китая
Фото: depositphotos/palinchak
Госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи с главой МИД Китая Ван И выразил ему обеспокоенность Вашингтона касательно взаимодействия Москвы и Пекина. Об этом сообщает РИА Новости.
"Я подчеркнул нашу серьезную обеспокоенность поддержкой Китаем российского ВПК", – заявил Блинкен на пресс-конференции после переговоров.
В КНР уже неоднократно заявляли, что утверждения властей США о поддержке Китаем российского оборонно-промышленного комплекса за счет торговли между странами не имеют под собой оснований.
Военно-промышленные комплексы некоторых стран заинтересованы в затягивании конфликта на Украине, в связи с чем они продолжают им манипулировать, считают в Китае.
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