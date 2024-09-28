Блинкен заявил об обеспокоенности США из-за взаимодействия РФ и Китая

Фото: depositphotos/palinchak

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи с главой МИД Китая Ван И выразил ему обеспокоенность Вашингтона касательно взаимодействия Москвы и Пекина. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я подчеркнул нашу серьезную обеспокоенность поддержкой Китаем российского ВПК", – заявил Блинкен на пресс-конференции после переговоров.

В КНР уже неоднократно заявляли, что утверждения властей США о поддержке Китаем российского оборонно-промышленного комплекса за счет торговли между странами не имеют под собой оснований.

Военно-промышленные комплексы некоторых стран заинтересованы в затягивании конфликта на Украине, в связи с чем они продолжают им манипулировать, считают в Китае.