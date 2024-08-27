Эмиссар КНР Хуэй: ряд ВПК манипулирует конфликтом на Украине

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Военно-промышленные комплексы (ВПК) некоторых стран заинтересованы в затягивании конфликта на Украине, в связи с чем они продолжают им манипулировать. Об этом заявил спецпредставитель правительства Китая Ли Хуэй во время брифинга по результатам четвертого раунда челночной дипломатии по обсуждению с Бразилией, ЮАР и Индонезией украинского конфликта.

"Все стороны считают, что кризис тянется и не прекращается не только из-за России и Украины, за кризисом стоят некоторые военно-промышленные комплексы, которые манипулируют им, а также глобальная военная система, которую эти ВПК представляют", – приводит ТАСС слова китайского дипломата.

Он добавил, что КНР, Бразилия, ЮАР и Индонезия обеспокоены тем фактом, что западные страны планируют смягчить условия по применению своего оружия для ударов по территории России.

Пентагон признал ранее, что Вашингтон разрешил Киеву применять американское оружие при нападении на Курскую область. В ведомстве заявили, что удары оружием США по российскому региону не противоречат политике Штатов.

По словам посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова, власти США подготавливают почву, для того чтобы разом снять все имеющиеся ограничения на использование своего оружия украинскими войсками.