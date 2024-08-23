Боррель публично признал, что ЕС является "частью конфликта" на Украине

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель впервые публично признал, что Евросоюз является "частью конфликта" на Украине, хотя не становится стороной военных действий. Его цитирует РИА Новости.

Выступая на международной конференции в Испании, дипломат подчеркнул, что происходящее на Украине определит геополитическое будущее Европы.

"Мы должны думать об Украине, становясь участниками игры. Мы часть этой игры. Мы не являемся стороной в войне, но мы часть конфликта, и то, как этот конфликт разрешится, повлияет на мир и нашу безопасность", – сказал Боррель.

Ранее глава дипломатии Евросоюза заявил, что ЕС исключает для себя официальные контакты с Владимиром Путиным. Он объяснил позицию ЕС тем, что проводимая РФ спецоперация на Украине исключает официальные контакты с президентом этой страны.

