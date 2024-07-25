В посольстве КНР заявили, что утверждения США о поддержке Китаем ОПК РФ безосновательны

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Утверждения властей США о поддержке Китаем российского оборонно-промышленного комплекса за счет торговли между странами не имеют под собой оснований. Такое заявление сделал пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй.

"США устраивают акцию помощи Украине, одновременно выдвигая безосновательные обвинения насчет нормальных экономических и торговых отношений между Китаем и Россией. Такой подход лицемерен и безответственен, и Китай выступает решительно против него", – приводит его слова ТАСС.

Пэнъюй отметил, что Китай в вопросе украинского кризиса занимает "объективную и справедливую позицию", содействует мирным переговорам и политическому урегулированию. Он также заявил, что Пекин не преследует корыстные цели, подпитывая напряженность в конфликте и не поставляет оружие ни одной из сторон.

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявляла, что Североатлантическому альянсу необходимо задуматься о своей роли в коренных причинах украинского конфликта. Дипломат обращала внимание, что НАТО стоит обдумать, что организация сделала для мира и безопасности Европы вместо того, "чтобы уклоняться от ответственности, перекладывая вину за конфликты на другие стороны".

