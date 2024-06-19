Столтенберг призвал Китай сделать выбор между РФ и Европой

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Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе визита в США заявил, что Китай пытается поддерживать нормальные отношения с европейскими странами НАТО и одновременно с этим содействует России. Глава НАТО призвал Пекин сделать окончательный выбор, пишет РИА Новости.

Столтенберг добавил, что пока рано говорить о возможных экономических последствиях для Китая, однако эту тему необходимо будет поднять.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам мирной конференции в Швейцарии укорил КНР за неучастие в саммите. По словам Зеленского, Украина хочет, чтобы Китай уважал ее территориальную целостность и суверенитет.

До этого министр иностранных дел КНР Ван И сообщил, что Пекин призывает провести такую мирную конференцию по Украине, которую признают и Москва, и Киев. Дипломат отметил, что Китай выступает за равноправное участие всех сторон и честное обсуждение мирных планов.