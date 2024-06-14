Зеленский заявил, что Си Цзиньпин пообещал не продавать оружие России

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Председатель КНР Си Цзиньпин дал слово президенту Украины Владимиру Зеленскому, что не будет продавать оружие России. Об этом Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с главой Белого дома Джо Байденом, пишет РБК.

"Если он тот человек, которого можно уважать, то он не станет этого делать, он дал слово", – ответил украинский президент на вопрос, передает ли Китай оружие РФ для конфликта с Украиной.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И сообщил, что Пекин призывает провести такую мирную конференцию по Украине, которую признают и Москва, и Киев. Китай выступает за равноправное участие всех сторон и честное обсуждение мирных планов, добавил министр.

До этого замминистра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун заявил, что Китай намерен наращивать сотрудничество с Украиной во всех сферах.