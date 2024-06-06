Замглавы МИД КНР: Пекин готов развивать сотрудничество с Киевом во всех областях

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Китай намерен наращивать сотрудничество с Украиной во всех сферах. Об этом сообщил замминистра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун в рамках консультаций с первым замминистром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, передает РИА Новости.

"Китай готов работать с Украиной для реализации важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, продолжения хорошей традиции взаимного уважения и искреннего отношения друг к другу", – заявил Вэйдун.

Во время консультаций стороны обменялись позициями по конфликту на Украине, а также международным и региональным вопросам, представляющим общий интерес, уточнили в МИД КНР.

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин сообщала, что Китай не станет принимать участия в конференции по Украине в Швейцарии, так как организаторы не обеспечили ключевые факторы для ее проведения.

По ее словам, конференцию должны признавать как Россия, так и Украина. При этом участники должны быть все в равных правах, а мирные проекты необходимо обсуждать справедливо.

