Дун Цзюнь: КНР никогда не поставляла оружие сторонам конфликта на Украине

Фото: ТАСС/Вадим Савицкий

Китай не предоставляет вооружения ни России, ни Украине и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения. С таким заявлением выступил министр обороны КНР Дун Цзюнь на международном форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

"Мы никогда не поставляли оружие ни одной из сторон конфликта. Мы установили строгий контроль за экспортом товаров двойного назначения и никогда не предпринимали ничего, что могло бы воспламенить ситуацию", – приводит его слова ТАСС.

Министр также заявил, что КНР всегда занимала ответственную позицию по конфликту на Украине и выступала за мирные переговоры. Дун Цзюнь также отметил, что Китай привержен политике неприменения ядерного оружия первым, несмотря на то, что некогда подвергался ядерному шантажу и угрозам.

Ранее глава госдепартамента США Энтони Блинкен заявлял, что США не имеют данных о том, что Китай поставлял оружие России, но обвинил Пекин в поддержке оборонно-промышленного сектора РФ.

Также Блинкен пригрозил КНР последствиями за поддержку РФ. После него попытку отговорить Китай сотрудничать с Россией предпринял президент Франции Эммануэль Макрон. На что председатель КНР Си Цзиньпин "рассерженно" отреагировал. Уточняется, что глава КНР также якобы решительно выступил против критики отношений страны с Россией.

