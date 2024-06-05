Луценко: КНР может заблокировать экспорт на Украину после слов Зеленского

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Китай может заблокировать экспорт своей продукции на Украину из-за резких слов украинского президента Владимира Зеленского в адрес КНР. Об этом заявил бывший генпрокурор и экс-глава МВД Украины Юрий Луценко, пишет РИА Новости.

Так, ранее Зеленский заявил, что Китай намеренно отказался от участия в "саммите мира" в Швейцарии и работает над тем, чтобы другие страны не приезжали на это мероприятие. Украинский лидер также утверждал, что КНР является инструментом в руках Владимира Путина.

Луценко посоветовал Зеленскому тщательнее думать прежде, чем делать подобные заявления, так как Китай является первым партнером Украины по размеру импорта, а также "вторым полюсом" в мире после США.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин сообщала, что Китай не станет принимать участия в конференции по Украине в Швейцарии, так как организаторы не обеспечили ключевые факторы для ее проведения.

По ее словам, конференцию должны признавать как Россия, так и Украина. При этом участники должны быть все в равных правах, а мирные проекты необходимо обсуждать справедливо.