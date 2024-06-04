Байден допустил привлечение военных США для помощи Тайваню при вторжении Китая

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Президент США Джо Байден не стал исключать привлечение американских военнослужащих для помощи Тайваню, если на его территорию вторгнется Китай. Об этом он высказался в рамках интервью для издания Time.

"Не исключаю использование Вооруженных сил США. Существуют отличия между размещением на земле, воздушными силами, морскими и так далее", – ответил американский лидер на соответствующий вопрос.

Однако Байден отказался комментировать, будут ли Штаты пользоваться своими базами на Филиппинах и в Японии для нанесения ударов при таком развитии событий.

Ранее правительство Штатов решило направлять Тайваню новейшие и передовые системы вооружений, а не старое оружие, передаваемое Украине.

Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Майкл Маккол уточнил, что в случае начала войны в Тайване бои будут преимущественно происходить на море. Это связано с тем, что войскам полуострова будет необходимо не позволить противнику добраться до суши. Так они смогут остановить столкновение.

