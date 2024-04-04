США планируют разместить в Азии ракеты средней дальности для сдерживания Китая

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США планируют в скором времени разместить ракеты средней дальности в Азии для сдерживания Китая. Об этом заявил командующий сухопутными войсками Соединенных Штатов на Тихом океане генерал Чарльз Флинн в интервью японской газете Yomiuri.

"Мы планируем сотрудничать с союзниками и партнерами в (Индо-Тихоокеанском) регионе и вскоре разместить такие ракеты в этом регионе", – сказал он.

Флинн заявил, что для США является крайне важным поиск путей противодействия модернизации ракетного потенциала Китая. При этом генерал не стал сообщать о конкретных типах вооружений, сроках размещения и планируемых местах базирования.

Ранее глава МИД КНР Ван И поставил под сомнение уверенность США в своих силах как крупной державы на фоне постоянного беспокойства по поводу Китая. Он также отметил, что отношения Вашингтона и Пекина смогут нормализоваться только при взаимном уважении интересов друг друга.

До этого зарубежные СМИ сообщали о том, что Китай ужесточает риторику в отношении Тайваня. Журналисты пришли к такому выводу на основе того, что Пекин решил в 2024 году увеличить свои военные расходы на 7,2%, до рекордных 231 миллиарда долларов.