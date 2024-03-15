В Китае выступили против попыток США вооружить Тайвань

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Китайская сторона выступает против военных контактов США и Тайваня, а также попыток Штатов вооружить остров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя посольства Китая в Вашингтоне Ли Пэнъюя.

По его словам, тайваньский вопрос является ключевым с точки зрения базовых интересов Китая и первоочередной красной линией, которую нельзя нарушать в отношениях Вашингтона и Пекина.

Таким образом дипломат прокомментировал заявление главы Минобороны Тайваня Цю Гочжэна о размещении спецназа сухопутных войск США на острове.

Пэнъюй призвал американские власти добросовестно придерживаться принципа "одного Китая" в своей внешней политике, а также прекратить любые контакты по военной линии с островом.

Ранее Пентагон заказал для Тайваня четыре беспилотника MQ-9B за 250 миллионов долларов. Контракт без конкурса получила компания General Atomics Aeronautical Systems Inc. Кроме того, заказ также включает в себя запчасти, две наземные станции и "оборудование поддержки".

До этого зарубежные СМИ сообщали о том, что Китай ужесточает риторику в отношении Тайваня. Журналисты пришли к такому выводу на основе того, что Пекин решил в 2024 году увеличить свои военные расходы на 7,2%, до рекордных 231 миллиарда долларов.